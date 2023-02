La Lega difende il Lodo Lotito | “non pesa sulla finanza pubblica”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si è conclusa l’assemblea dellaSerie A in programma questa mattina, nel corso della riunione è stato discusso lo stato di avanzamento della commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2024/2027. In vista di tale scadenza, le società tutte hanno ritenuto fondamentale chiedere al Governo ulteriori interventi contro la pirateria audiovisiva che rappresenta un problema economico per il mondo del calcio causando una perdita di circa due miliardi l’anno. Questo argomento è stato trattato prima di passare a quello in programma relativo ai diritti tv, ritenendolo fondamentale per poter recuperare risorse illecitamente sottratte al sistema calcio. Lachiede quindi che possa esservi un’azione immediata, auspicabilmente anche nel decreto-legge in approvazione oggi. L’Assemblea si è inoltre soffermata a parlare della proposta di legge ...