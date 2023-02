(Di martedì 14 febbraio 2023) Secondo l’organo di stampa indipendente Proekt, il presidente russo ha fatto costruire una reterianel Paese, con relative stazioni, per raggiungere le sue residenze

... rivela 'Project' sottolineando che almeno tre località sono state collegate dalla rete. Guerra Russia - Ucraina: le notizie in diretta In particolare, sul territorio del Parco Nazionale di ...Niente più cieli per il presidente russo Vladimir Putin. Da quando la Russia ha iniziato a prepararsi all'offensiva contro l' Ucraina , il leader del Cremlino snobba gli aerei e viaggia sempre più ...

La ferrovia segreta di Putin: il leader del Cremlino si sposta su treni blindati per ragioni di sicurezza Corriere della Sera

Niente aereo, ma un treno "invisibile" e una ferrovia segreta: ecco come viaggia ora Putin la Repubblica

Media, per Putin un treno blindato e una ferrovia segreta RaiNews

Media, per Putin non solo treno blindato ma ferrovia segreta Agenzia ANSA

Putin viaggia «su un treno blindato», lungo una ferrovia segreta Ticinonline

Ma adesso è stato rivelato che il presidente russo dispone non solo di un treno blindato, ma anche di una serie di stazioni ferroviarie segrete vicine alle sue residenze favorite. Lo rivela il sito ...Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto costruire una rete ferroviaria segreta nel Paese, con relative stazioni, per raggiugere le sue residenze: la notizia, diffusa su Telegram dalla pubblicazion ...