La Costituzione e il Sud tra 2 presidenti meridionali

(Di martedì 14 febbraio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 febbraio 2023 all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi I 75 anni della “Magna Carta” fondativa della Repubblica italiana, vengono celebrati con 2 Capi di Stato, alla nascita e oggi, di fondamentale cultura e formazione politica strettamente collegate alle città di origine: Napoli per Enrico De Nicola e Palermo per Sergio Mattarella. Una singolare e positiva coincidenza. L’arco di tempo attraversato vale come forte richiamo alla indivisibilità del nostro Paese, alla necessità di respingere ogni tentativo divisorio mediante manovre “semplicistiche”, ma non esenti da dolosi retro pensieri, qualificabili appunto come espressione di una irresponsabile e distruttiva “ingegneria costituzionale”. ENRICO DE NICOLA. Nato a Napoli e deceduto a Torre del Greco nel 1959, era un giurista fra i più prestigiosi ...