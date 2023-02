La ' cicatrice francese' | ultima follia di TikTok | ragazzini si sfregiano il volto per avere più like

(Di martedì 14 febbraio 2023) L'susi chiama. Video tutorial in cui, per lo più adolescenti, mostrano come infliggersi dolore e lividi sul, che in molti casi si trasformano in segni ...

L'ultima follia su TikTok si chiama. Video tutorial in cui, per lo più adolescenti, mostrano come infliggersi dolore e lividi sul volto, che in molti casi si trasformano in segni permanenti, cicatrici per sempre. ...Un'altra assurda sfida sui social. Dilaga 'la moda' della. Il fenomeno è comparso per prima in alcuni istituti comprensivi a Bologna, ma, via via, è andato diffondendosi. Si richiamerebbe all'abitudine dei miliziani del dittatore di Haiti, ...

