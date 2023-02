La Casa Bianca sugli oggetti volanti abbattuti | Nessuna traccia di alieni o extraterrestri

(Di martedì 14 febbraio 2023) Usa, 14 febbraio 2023 Non ci sono indicazioni della presenza di". Lo ha detto la portavoce dellaironizzando sulle speculazioni di questi giorni dopo l'abbattimento ...

... un paio di ciabatte dal design Birkenstock con i loghi delladi moda con la doppia G: Gucci. ...e con scollo a barchetta. Miranda aka Cynthia Nixon indossa una jumpsuit elegante color ...Nel dicembre 2022, laha annunciato gli sforzi per proteggere i dispositivi IoT dei consumatori dalle minacce informatiche, con programma nazionale di etichettatura della sicurezza ...

Palloni misteriosi, la Casa Bianca: "Non c'entrano gli alieni" TGCOM

Usa, Casa Bianca difende abbattimento oggetti non identificati - LaPresse LAPRESSE

Ufo e palloni spia, la Casa Bianca ironizza: "Non ci sono extraterrestri" QUOTIDIANO NAZIONALE

Usa, mistero «oggetti volanti», la Casa Bianca accusa la Cina: «Ha un programma militare per raccogliere informazioni ... Open

Usa, Casa Bianca, 'nessun nostro pallone sulla Cina' Agenzia ANSA

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca ironizzando sulle speculazioni di questi giorni dopo l'abbattimento di tre nuovi oggetti volanti da parte del Pentagono sui cieli del Nord America. White ...Il primo oggetto, secondo gli Stati Uniti, era un pallone spia della Cina. Sugli altri tre non sono state avanzate ipotesi, ma la Casa Bianca è stata chiara su cosa non siano: "So che ci sono state ...