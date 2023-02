La Bougatsa | il dolce sfogliato fuori con un cuore cremoso

Leggi su donnaup

(Di martedì 14 febbraio 2023) Chi è stato in Grecia ricorda il profumo e il sapore di questa ricetta tipica. Laè una vera specialità ellenica, perfetta a colazione, ma non solo! Placa in un baleno quel desiderio diche ogni tanto ci assale, regalando al palato un gusto inconfondibile, rotondo e pieno, profumato alla cannella. Si narra che le sue origini risalgano alla notte dei tempi, a Salonicco per la precisione, dove ancor oggi si può gustare la migliore versione in assoluto. Ma prepararla con le vostre mani non è un’impresa impossibile, anzi! L’impasto è a base di pasta fillo, potete ricorrere ai rotoli pronti o prepararla con la nostra ricetta speciale, cliccate qui. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta, procuratevi: latte intero, 1 l zucchero, 200 g farina di ...