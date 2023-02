La Biblioteca Astense chiude per inventario

(Di martedì 14 febbraio 2023) LaGiorgio Faletti resterà chiusa per il consuetodi inizio anno dal 27 febbraio al 13 marzo. La riapertura al pubblico è fissata per martedì 14 marzo con gli orari ...

LaGiorgio Faletti resterà chiusa per il consueto inventario di inizio anno dal 27 febbraio al 13 marzo. La riapertura al pubblico è fissata per martedì 14 marzo con gli orari usuali.ASTI - Prosegue Passepartout en hiver promosso dalla. Oggi alle 17 è attesa Laura Nosenzo, per parlare di "Fossili e territori". Chi guarda gli scheletri degli animali preistorici e pensa che siano solo ossa. Partecipando a questo ...

Chiusura della Biblioteca Astense per inventario ATNews

Alla Biblioteca Astense si parla di giovani iperconnessi La Stampa

Difendiamo la Biblioteca Astense, “Una piazza del sapere” La Stampa

Alla Biblioteca Astense si presenta libro di Alessandro Porro e ... Gazzetta D'Asti

Asti, Carlo Pertusati chiude la rassegna Passepartout en Hiver ATNews

Ultimo appuntamento per Passepartout en Hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promossi dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla ...Saranno presenti all’incontro Gianluca Forno, presidente del Distretto paleontologico dell’Astigiano e del Monferrato, e gli esperti che hanno fornito consulenza scientifica all’autrice Domenica 12 ...