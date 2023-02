(Di martedì 14 febbraio 2023) Kalidou, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con ilche ha strappato il giocatore al Napoli presentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare. Lo stesso calciatore, poi, non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori L'articolo

Notizie Napoli calcio - Kalidounon sta attraversando una stagione semplice: dopo l'al Napoli in estate, il suo approdo al Chelsea è stato costellato da diverse problematiche e da alcune apparizioni al di sotto delle ...L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio alto chepercepisce a Londra. Il tecnico toscano potrebbe essere preso in considerazione in caso dia Simone Inzaghi. ...

Koulibaly: addio al Chelsea in estate DailyNews 24

Koulibaly non gioca al Chelsea: addio in estate, ci pensa un’altra big Spazio Napoli

Koulibaly, regalo speciale per Rrahmani: la reazione del kosovaro (FOTO) AreaNapoli.it

ESPN - Rivoluzione Chelsea in estate: addio Lukaku, a rischio ... CalcioNapoli24

"Il Napoli ha preso 46 gol in 534 giorni: a pensare alle proteste per l ... IlNapolista

Fu ceduto lo scorso mercato estivo e, al suo posto, è arrivato Kim Min Jae. Le prestazioni del coreano, tra l'altro, non hanno fatto rimpiangere l'addio di Koulibaly. KK non dimentica il suo passato e ...Kalidou Koulibaly è pronto a tornare in Serie A in vista della prossima stagione dopo la rottura totale con il Chelsea ...