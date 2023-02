Kokorin ha la Fiorentina nel futuro? Il tecnico dell'Aris | 'Se continua così se lo vorranno tenere'

... con 109 milioni spesi, è un altro numero che si portava dietro i 26 milioni per Rovella alla Juve, i 13 per Maehle all'Atalanta, i 5 e più dellatrae Maleh. Per non parlare dei ...L'attaccante di proprietà della, ora all'Aris Limassol a Cipro, Alexsandrha scattato una foto del tutto particolare. Il russo infatti si è travestito da birra , postando sul proprio profilo Instagram l'immagine e ...

All. Aris: “La Fiorentina vorrà indietro Kokorin, è in ottima forma” Viola News

Shpilevsky: “Se Kokorin continuerà così, la Fiorentina lo rivorrà indietro. Se tornerà in Italia mi arrabbierò molto per lui è il nostro Piano A” fiorentinanews.com

ALL. ARIS, Sicuri che i viola non rivorranno Kokorin Firenze Viola

L'allenatore dell'Aris ha paura: "Temo che la Fiorentina si voglia ... Labaro Viola

Kokorin è rinato lontano dalla Fiorentina: miglior marcatore della ... Fanpage.it

FIORENTINA, KOKORIN TORNERÀ Aleksandr Kokorin è in prestito all’Aris Limassol (formazione cipriota) e il suo rendimento sta soddisfacendo l’allenatore della squadra locale che vorrebbe tenere ...La Fiorentina lamenta un desolante passivo di gol, specie nell’ultimo periodo in cui su 7 gare di Serie A sono arrivate appena 5 reti. Volendo estendere la statistica a tutto il campionato, ...