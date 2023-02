(Di martedì 14 febbraio 2023) Tre vittorie consecutive (prima quella in Coppa Italia contro la Lazio, poi quelle in campionato con Salernitana e Fiorentina) che hanno permesso alladi lasciarsi alle spalle il momento difficile che ha fatto seguito alla penalizzazione di...

... compresa quella breve in cui Mattia Perin , portiere dellae ai tempi capitano del Genoa, ... Fino a diventare finalmente un brano ufficiale , prodotto da Shune e schizzato subito inalla ...Contro la Fiorentina un 1 - 0, con il brivido finale. Laha portato comunque a casa i tre punti, ma non sono mancate le polemiche. Locatelli all'89',... Nella mia...": cosa sa Szczesny

Juventus, testa al Nantes: la probabile formazione Today.it

Juve, altra vittoria cruciale. Ora testa all'Europa League Sportitalia

Juventus, niente riposo: testa al Nantes Calcio Style

Szczesny e la Juve contro tutti: Nella mia testa abbiamo 44 punti ... Fanpage.it

Juventus a -15, "vediamo ad aprile": cosa sa Szczesny Liberoquotidiano.it

(ilBianconero) Se ne è parlato anche su altri giornali Il brasiliano della Juventus ha il desiderio di iscriversi all'università alla facoltà di psicologia per seguire la sua passione scoperta per ...Intenzione della squadra di Sottil, vista la ghiotta occasione data dalla penalizzazione della Juventus, è quella di rialzare subito la testa onde evitare di perdere il treno per la cosiddetta ‘zona ...