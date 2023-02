Juventus | la rivelazione del giocatore | “Ci saranno novità sul rinnovo”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ladi Massimiliano Allegri, dopo aver vissuto un periodo di assestamento mentale, sembrerebbe aver ritrovato una discreta stabilità e le tre vittorie consecutive sembrano essere la conferma. Tra i leader assoluti di questa squadra c’è senza dubbio Danilo. Il difensore brasiliano, intervistato ai microfoni di Tuttosport, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro in bianconero. DaniloDanilo sulQueste le parole: “L’unicità della Juve? Ho giocato nel Porto, nel Real e nel Manchester City ma solo qui comprendi che ciò che hai fatto sino al giorno prima non basta: ti alzi dal letto e sai che devi migliorare“. “Il mio contratto scade nel 2024 ma nei prossimi giorni cidelleimportanti. Ho fiducia nel club: riuscirà a superare anche questo ...

Zidane alla Juve, ladi Nasri: 'Non è andato al Psg'A rivelare qualcosa in più sul ... Buone possibilità, invece, per la, da sempre attratta dall'idea di riportare a Torino ma nelle ...Se oggi il Monza è ladella serie A, molto si deve proprio al lavoro fatto da ... Lo considerano un predestinato e il suo esordio pare confermarlo: 1 - 0 allaal Brianteo. Inizia ...

Juventus, altro retroscena su Allegri a fine partita. La rivelazione Juventus News 24

Ricorso Juve, la rivelazione: “Ecco cosa succederà” JMania

Calciomercato Juve, la rivelazione su Rabiot: «Ha deciso cosa fare» Juventus News 24

Juventus, lo sfogo di Allegri su Pogba e la rivelazione su Bonucci Virgilio Sport

"Kaio Jorge via dalla Juve" La rivelazione arriva dal Brasile Corriere dello Sport

Zinedine Zidane è pronto a ripartire con un nuovo progetto dalla prossima estate dopo l'ultimo biennio senza panchina: Juventus in corsa ...Juventus, altro retroscena su Massimiliano Allegri al termine del match di ieri con la Fiorentina. Ecco la rivelazione Cosa è successo ieri, nel finale di Juve-Fiorentina, a Massimiliano Allegri In ...