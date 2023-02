Juve Next Gen | Riccio | «Domani è decisivo per arrivare in finale»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole del capitano dellaGen, Alessandro Pio, in conferenza stampa alla viglia della sfida per l’accesso alladi Coppa Italia di Lega Pro (inviato a Vinovo) – LantusGen si gioca l’accesso alladi Coppa Italia di Lega Pro. Allo Stadio Moccagatta, nella semidi ritorno, arriva il Foggia, vittorioso nella partita d’andata per 2-1. Nel giorno di vigilia, martedì 14 febbraio, il difensore Alessandro Pioè intervenuto in conferenza stampa alle 15 per presentare il match davanti ai media.ntusnews24 ha seguito LIVE le sue parole. EMOZIONI E CHE GARA DEVONO FARE – «È un grande orgoglio rappresentare lantus.è ...

I Satanelli , invece, hanno eliminato Picerno (1 - 0),Stabia (1 - 0), Crotone (2 - 0) e ... Cronaca della partita e tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUSGEN - FOGGIA ] ...La chiusura di domani, mercoledì 15 febbraio 2023, dalle 8 alle 24, del parcheggio davanti all'ospedale per l'arrivo della tifoseria foggiana in occasione della gara tra laGen e il Foggia ...

Barrenechea, pilastro della Juve Next Gen: prima il calvario poi la rinascita Tuttosport

Juve Next Gen, Sekulov è diventato 'imprendibile': oltre 36 km/h grazie al ritorno al passato TUTTO mercato WEB

Juve Next Gen, Sekulov da record: tocca i 36,7 Km/h in accelerazione Tutto Juve

Juve Next Gen, designato il fischietto della gara contro il Lecco ilBianconero

Le parole del capitano della Juve Next Gen, Alessandro Pio Riccio, in conferenza stampa alla viglia della sfida per l’accesso alla finale di Coppa Italia di Lega Pro (inviato a Vinovo) – La Juventus ...Vigilia della sfida tra Juventus Next Gen e Foggia, gara valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I bianconeri dovranno ribaltare la sfida d'andata, che ha visto i pugliesi ...