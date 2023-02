Juve-Nantes | Super Kostic e Stadium Sold Out!

Leggi su justcalcio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Un’impresa epica Laè pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia e a riscrivere il destino della sua stagione. L’ultima volta che hanno partecipato all’Europa League, nel 2014, non è andata benissimo: la finale era lì, a un solo passo, eppure lantus non è riuscita a raggiungerla. Ma questa volta, con Massimiliano Allegri in panchina e Filipa dare una mano, le cose potrebbero andare diversamente. Lasi sta avvicinando alla competizione con la determinazione di un cavaliere in armatura che si prepara alla battaglia: armato di una nuova arma,, e con l’esperienza di un capitano come Antonio Conte. La destinazione finale è una sola: unoout, pronto a vedere laconquistare l’Europa League. Un esperto ...