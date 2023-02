Juve-Huijsen | una firma per il futuro | accordo raggiunto per il rinnovo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lantus lavora anche per ile avrebbe trovato l’con ildel difensore olandese DeanLantus lavora anche per ile avrebbe trovato l’con ildel difensore olandese Dean. Secondo quanto riportato dantusNews24, il centrale dovrebbere settimana prossima il prolungamento fino a 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anche in questo periodo di intenso calcio giocato non mancano mai i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus. La società bianconera nello scorso mese di gennaio non ha messo a segno alcun ...... la nuova lista Uefa dellaIl club bianconero ha presentato alla Uefa l'elenco dei giocatori ...Alex Sandro Leonardo Bonucci Gleison Bremer Danilo Mattia De Sciglio Federico Gatti Dean...

Juventus heeft het contract van Dean Huijsen verlengd, zo weet Goal te melden. De zeventienjarige Nederlander had een verbintenis tot medio 2024, die nu met drie jaar verlengd wordt. Met het ...Ha trovato l’intesa per un nuovo contratto di altri quattro anni Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005, tra i più promettenti della Juventus Next Generation. Juventus Under 23 – SerieBnews.com ...