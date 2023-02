Jokic domina a Miami Irving fa e disfa | Mavs ko E Banchero sbanca Chicago

... che probabilmente rientreranno solo dopo l'All Star Game, ci pensaa fare la differenza. Come al solito. Il Joker segna 27 punti tirando 12/14, tira giù 12 rimbalzi, smazza 8 assist e...Facile successo casalingo per Denver (38 - 17) che146 - 112 contro i Minnesota Timberwolves (29 - 28). Basta un quarto per raccontare la ... A quel punto a Nikolabasta mezza partita per ...

L'azzurro, miglior realizzatore dei Magic, trascina la squadra alla vittoria contro Chicago. The Joker fa la differenza contro gli Heat. Kyrie e Doncic steccano e i Knicks fanno loro il derby di New Y ...Vediamo anche le quote per i premi individuali. Cala ancora la quota di Nikola Jokic @1.60 per MVP mentre Paolo Banchero @1.10 continua a dominare per il Rookie. Anche per il difensore dell’anno i ...