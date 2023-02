Joker | Folie à Deux | le comparse non potrebbero fare pause bagno e nemmeno bere acqua sul set

(Di martedì 14 febbraio 2023) Alcune indiscrezioni sostengono che ledel filmstarebbero lavorando in condizioni complicate, non potendo andare insul set. Lesul set disembra non abbiano un compito facile e si starebbero lamentando perché non avrebberoper andare ine nonmentre sono sul set. Le riprese del film con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga si stanno svolgendo negli spazi dei Warner Bros Studios a Burbank e le persone coinvolte nei ciak sembra stiano affrontando numerosi problemi. ...

Tensioni con la produzione si stanno registrano sul set dià Deux, il seguito di, presso i Warner Bros Studios a ...Ne faranno parte quindi il già annunciato 'à Deux', in uscita il 3 ottobre 2024, diretto da Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga . Quindi arriverà 'The Batman - Parte II', di ...

Joker: Folie à Deux – Problemi sul set per le pause per il bagno ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Joker: Folie à Deux, le comparse non potrebbero fare pause bagno ... Movieplayer

Joker: Folie à Deux - le comparse furiose con Warner, si lamentano ... Comics Universe

Joker Folie à Deux, il titolo di lavorazione è 'Giulietta': è un riferimento al primo film Everyeye Cinema

Lady Gaga è arrivata sul set di Joker: Folie à Deux per girare le sue ... Comics Universe

Alcune indiscrezioni sostengono che le comparse del film Joker: Folie à Deux starebbero lavorando in condizioni complicate, non potendo andare in bagno e nemmeno bere acqua sul set. NOTIZIA di ...Le riprese del film DC sembrano non rispettare le comparse da un punto di vista tanto umano quanto lavorativo, e non è neanche la prima ...