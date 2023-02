Jankto | i gay nel calcio e la storia centenaria di una narrazione machista | chi vince “mostra gli attributi” | chi perde è “femminuccia”

(Di martedì 14 febbraio 2023) La domanda fa capolino sui media con ciclica puntualità. Possibile, ci si chiede, che l’omosessualità nelrappresenti ancora un tabù? È un quesito ipocrita che trova la sua spiegazione nel modo stesso in cui la questione viene trattata. Tanto da chi fa parte di quel mondo quanto da chi quel mondo lo racconta. Perché quello del pallone è un ambiente chiuso e stereotipato, un ecosistema che ha imparato a eternare un cliché: il calciatore cacciatore di veline, impalmatore di modelle, collezionista di avventure. Un machismo ostentato che non sopporta eccezioni. Anche perché è così che ilè stato narrato per anni. Con la squadra cheche “gli” e quellante che diventa “femmina”. Un ambiente così tossico dove rivelare il proprio orientamento sessuale ...

"Forza Kuba! Siamo con te e ti sosterremo sempre". Con una nota pubblicata sul proprio sito Internet l'Ascoli Calcio è sceso in campo a sostegno di Jakub Jankto, il calciatore che ieri ha reso nota la ...Speriamo che il coming out di Jakub Jankto possa diventare un albero vigoroso ... Il vero segreto di pulcinella: anche nel calcio esistono i gay. «Certo. E vorrei segnalare che quando si vede un vero ...