Jakub Jankto | «Sono gay e non voglio più nascondermi»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Forse è uno dei pochi segnali positivi arrivati dal calcio negli ultimi tempi. Il coming out di, centrocampista ceco – in Italia tra Ascoli, Udinese, Sampdoria – rappresenta L'articolo proviene da il manifesto.

Il coming out dista scuotendo il mondo del calcio. Tanti i messaggi di sostegno al centrocampista dello Sparta Praga, ex Udinese e ..."Sono orgogliosa che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire pubblicamente". Così l'ex compagna di, Markéta Ottomanská , commenta il coming out del calciatore arrivato nelle scorse ore con un video sui social. "È il primo calciatore in attività ad annunciarlo. Forse solo quelli che ...

Jankto si dichiara gay, l'ex fidanzata lo sapeva già: Orgogliosa di lui, in privato lo minacciano Fanpage.it

Il coming out di Jankto: "Sono omosessuale e non voglio più nascondermi" - Sportmediaset Sport Mediaset

L'ex compagna di Jankto: "Sono orgogliosa di lui". Neymar: "È un giorno importante" La Gazzetta dello Sport

Jankto, il coming out dell'ex Udinese e Samp: 'Sono gay, non voglio più nascondermi' Calciomercato.com

Il coming out di Jakub Jankto, ex Sampdoria e Udinese: «Sono omosessuale» Corriere TV

Jakub Jankto ha giocato oltre 150 partite in Serie A, segnando tra l’altro 17 gol tra Udinese e Sampdoria. Nell’estate del 2021 si è trasferito in Spagna, al Getafe, che adesso lo ha… Leggi ...“Ciao sono Jakub Jankto. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”. Sono queste le parole con cui Jakub Jankto fa coming out. Il 27enne centrocampista ceco, che in Italia ha vestito le maglie di ...