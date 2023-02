Jakub Jankto | parla la ex fidanzata | “Sapevo della sua omosessualità | sono orgogliosa che lo abbia detto pubblicamente Lo minacciato con messaggi privati | è terribile”

(Di martedì 14 febbraio 2023) “omosessuale e non voglio più nascondermi”.queste le parole con cuiha fatto coming out, rivelando di essere gay. Il 27enne centrocampista ceco, che in Italia ha vestito le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria e che oggi gioca allo Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ha postato su Instagram un videoo con cui ha volutoresua. Nel 2021 si è chiusa la relazione del calciatore con Markéta Ottomanská che a proposito del mantenimento aveva dichiarato: “Ha mandato a suo figlio solo quattordicimila corone (600 euro al cambio) negli ultimi cinque mesi, e questo solo perché ha un ordine del tribunale. È triste e tutti i miei amici stanno scuotono la testa. Sto cercando una via d’uscita da questa ...

La domanda fa capolino sui media con ciclica puntualità. Possibile, ci si chiede, che l' omosessualità nel calcio rappresenti ancora un tabù È un quesito ipocrita che trova la sua spiegazione nel ...Commenta per primo Tra i tanti attestati di vicinanza espressi in queste ore a, protagonista del primo coming - out del calcio professionistico , arriva anche quello del suo primo club italiano. Nelle scorse sui profili social dell' Ascoli è comparso un lungo ...

