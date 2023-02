Italia e altri 4 paesi “turbati” dalla decisione di Israele di nuovi insediamenti in Cisgiordania Ucciso 17enne palestinese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) Dopo l’ennesima manifestazione e le dure parole del presidente Isaac Herzog, il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha aperto ad “un dialogo” con l’opposizione sulla contestata riforma giudiziaria in questo momento all’esame del parlamento. In una lettera inviata ai leader centristi Yair Lapid e Benny Ganzt, il ministro della giustizia Yariv Levin (autore della legge) e il capo della Commissione della Knesset (il parlamento israeliano, ndr) Simccha Rothman si dicono pronti a discutere della riforma. La legge prevede una riduzione delle capacità di intervento della Corte Suprema sulle decisioni del governo e un ruolo dell’Esecutivo nella nomina dei giudici. La condizione “necessaria” per l’avvio di un dialogo è “il fermo immediato di tutti i processi legislativi per un tempo limitato” alla Knesset. “Se il ministro della giustizia Levin e il presidente della Commissione ...