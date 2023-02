Istituti tecnici e professionali | la proposta di Valditara | “Assumere tecnici e professionisti provenienti dal mondo dell’impresa”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 14 febbraio 2023) "Ci sono 1 milione e 200 mila posti di lavoro che vengono disattesi per mancanza di qualifiche corrispondenti, il 46% delle imprese non trova lavoratori con qualifiche adeguate. Occorre intervenire sulla filiera dell'istruzione tecnico-professionale, collegarla agli ITS, e soprattutto per costruire un'offerta formativa in linea con le richieste del territorio". L'articolo .