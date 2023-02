Isola dei Famosi 2023 | svelato primo concorrente | frasi choc sulle donne

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si scaldano i motori per la nuova edizione de L'dei, al via da lunedì 10 aprilein prima serata su Canale 5. Ilary Blasi riceverà il testimone da Alfonso Signorini dopo la proclamazione del vincitore della lunghissima (e stancante!) settima edizione del Grande Fratello Vip che avverrà sette giorni prima. La conduttrice, tra una vacanza e un'altra con il suo nuovo fidanzato Bastian Muller, è al lavoro per definire il cast. Chi sono i nuovi concorrenti dell'dei? NuovoTv ha giàqualche nome e tra questi sembra certo lo sbarco in Honduras di un volto «trash» che ha fatto chiacchierare nella scorsa edizione: Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina,dell'? Intervistato dal ...