Inzaghi | «Barella-Lukaku? Abbiamo parlato | hanno sbagliato! Brozovic OK»

(Di martedì 14 febbraio 2023)ha tenuto la conferenza post partita di Sampdoria-Inter, il pessimo 0-0 con una prestazione mediocre di una squadra che continua a ripetere gli stessi errori. Dalla sala stampa del Ferraris il commento dell’allenatore sul pareggio di stasera. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Sampdoria-Inter. I cambi diper l’episodio del primo tempo? Assolutamente no.visto, erano sotto la mia panchina: sono cose da campo che non voglio vedere, che non mi piacciono. Me n’ero accorto immediatamente, nea fine primo tempo: è un qualcosa che non mi piace, brutto da vedere, ma che credo non succederà più.più Calhanoglu possibile? Assolutamente ...

Stankovic Inter (3 - 5 - 2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (22' st Dumfries) ,(...Arbitro Maresca di Napoli Angoli: 6 a 3 per l'Inter Recupero: 1' e 5' Ammoniti: Nuytinck, ...... il tecnico dell'Inter, Simone, ha parlato ai microfoni di Sky Com'è possibile calciare ... Ha parlato con Lukaku e'Sono cose da campo che non voglio vedere, che non dovrebbero ...

Lite Lukaku-Barella, Inzaghi: “Cose che non voglio assolutamente vedere” Tuttosport

Inzaghi: "C'è tantissima delusione. Lukaku-Barella Scene che non voglio vedere" GianlucaDiMarzio.com

Inzaghi: "Mi prendo la prestazione ma non sono contento. Lukaku-Barella Cose di campo, sono grandi... Fcinternews.it

LIVE TMW - L'Inter rallenta la sua corsa in casa della Samp. Fra poco Inzaghi in conferenza TUTTO mercato WEB

Inzaghi dopo la Samp: le sue parole sulla lite Barella-Lukaku numero-diez.com

Simone Inzaghi ha parlato così, dopo la Sampdoria, del litigio in campo tra Barella e Lukaku: “Assolutamente sì, cose di campo che non voglio assolutamente vedere. Sono grandissimi amici, erano seduti ...Così il tecnico del nerazzurri Simone Inzaghi dopo il pari 0-0 con la Samp a Genova. Chiarito quanto successo tra Lukaku e Barella "Assolutamente sì, cose di campo che non voglio assolutamente vedere ...