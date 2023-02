Inter | Stankovic | 'Barella ha un gran tiro | ma lo usa poco Sulla lite con Lukaku'

(Di martedì 14 febbraio 2023)venuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Dejan, non ha voluto esprimersi in merito al battibecco...

La Sampdoria diferma l'a Marassi sullo 0 - 0. La squadra di Inzaghi sale a 44 punti ma perde l'occasione per allungare sulle terze in classifica e accorciare sul Napoli che ora vola a +14 sui ...(3 - 5 - 2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (22' st Dumfries) , Barella (22' st Brozovic) , Calhanoglu, Mkhitaryan (44' st Carboni), Gosens (1' st Dimarco), Lukaku (22' st ...

Pareggio insperato per la Sampdoria che contro l'Inter conferma i segnali di 'vita' dati nelle ultime giornate. Stankovic – Calciomercato.it Nel post gara a 'DAZN' è intervenuto il tecnico ...