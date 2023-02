... mentre i tedeschi hanno terminato al primo posto, davanti all'. Sono undici i precedenti tra le due squadre con il Psg avanti di misura per 6 - 5 (pareggio); l 'arbitro della sfida ...Grandi discussioni anche all' Allianz per Juventus - Fiorentina e a Marassi per Sampdoria -. In realtàerrore grave sia per Fabbri a Torino che per Maresca a Genova. Il fischietto di ...

Sampdoria-Inter 0-0, gli highlights: nessun gol e nerazzurri a -15 dal Napoli Sky Sport

Inter, nessun dubbio sul migliore in campo: ecco le sue pagelle Calciomercato.com

Tanto fumo, niente arrosto: l'Inter parte forte, la Sampdoria regge. 0-0 a Marassi al 45' TUTTO mercato WEB

Inter, nessun rilancio in vista per il rinnovo di De Vrij Sportitalia

Inter, nessun rilancio per il rinnovo di De Vrij Calcio News 24

Alta tensione tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Durante la partita contro la Sampdoria, che ha bloccato l’Inter sullo 0 a 0 favorendo l’allungo in classifica del Napoli (prima con un vantaggio di 15 ...Inter: Inzaghi sulla graticola tra difensori e accusatori I ... E c’è chi difende Inzaghi: “Nella rosa non c’è nessuno che salta l’uomo. Le prime riserve sono Gagliardini e Asllani. Siete convinti che ...