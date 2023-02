Inter | nella delusione Sampdoria spicca una prima volta ‘positiva’

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Una partita sicuramente deludente quella giocata dall’a Genova contro la. Uno scialbo 0-0 che non serve a nulla, se non a restare ancor più invischiatilotta alla Champions League. Ma con una sola nota positiva da portare a casa NOTA POSITIVA – Come dicono i saggi, bisogna sempre cercare di trarre qualcosa di positivo anche dalle brutte esperienze. È il caso dell’, che dopo lo scialbo e deludente 0-0 di Genova contro lacerca una nota positiva alla quale aggrapparsi. Che è parzialmente arrivata. Perché per lain campionato, l’di Simone Inzaghi ha chiuso una partita in trasferta senza subire gol. Non era ancora successo in questa Serie A. Il problema è, però, che allo stesso tempo non è arrivata la ...