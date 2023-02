(Di martedì 14 febbraio 2023) Un 2023 tutto da dimenticare per Denzel. La prima parte di stagione è stata così e così, ma comunque sufficiente. Poi il buon Mondiale e la speranza di vederlo infuocato come lo scorso anno. Purtroppo l’olandese sembra essere rimasto ancora in Qatar: condizione fisica o le troppe voci di mercato? Fatto sta che Darmian, L'articolo

... davanti all'. Sono undici i precedenti tra le due squadre ...'arbitro della sfida sarà'inglese (di Ashington) Michael ... Un'altraper seguire la partita è quella dello streaming ...In virtù di una possibile cessione di Carrasco con direzione Barcellona, per ruolo Pulisic diverrebbeideale per prendere il posto sulla corsia di sinistra del belga. Insomma, ...

Inter, l'alternativa di Dumfries resta Buchanan DailyNews 24

De Vrij-Inter, le ultime sul rinnovo: l'alternativa è Smalling • TAG24 Tag24

L'Inter aspetta da De Vrij una risposta sul rinnovo entro febbraio. Pronta l'alternativa Smalling La Gazzetta dello Sport

Inter, non ci saranno rilanci nella trattativa per il rinnovo di De Vrij. Smalling è l'alternativa TUTTO mercato WEB