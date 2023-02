Inter | Inzaghi | “Delusi del risultato | c’è mancata la finalizzazione”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Simonevenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio ottenuto contro la Sampdoria al Ferraris. “C’èone per unnon ottenuto, ci èladelle tante occasioni create. Non pensiamo allo scudetto, guardiamo solo a noi stessi e ai buoni segnali delle ultime partite. Stasera avremmo dovuto finalizzare, con tre punti mancati che ci penalizzano. Mi resta la prestazione, ma non sono contento del”. Il tecnico nerazzurro ha poi continuato: “Lukaku è partito bene, ci ha aiutato nel far salire la squadra. Nel secondo tempo avevo anche pensato di lasciarlo in campo, ma poi ci siamo un po’ allungati e quindi ho preferito toglierlo per inserire Dzeko. Brozovic sta rientrando nel migliore dei modi, non ...