Inter | il gioco orizzontale ti uccide

(Di martedì 14 febbraio 2023) La partita di ieri con la Sampdoria ha forse tracciato l’identikit perfetto dei nerazzurri quest’anno. L’è una squadra che fa delle sue verticalizzazioni improvvise e dei suoi tagli veloci sulle fasce la sua arma principale. Una caratteristica che è stata definita ed assimilata da quando sedeva ancora sulla panchina un certo Antonio Conte. Anche con Inzaghi la filosofia di squadra è rimasta tale, ma alcune volte si può notare il limite dell’che nella precedente gestione non esisteva. In certe partite, specie in quelle più ostiche da sbloccare, la formazione nerazzurra inizia ad abbassarsi e a continuare un fraseggio ossessivo indei propri difensori. Questo continuo palleggio coinvolge ripetutamente i tre difensori e anche il regista mediano che si abbassa per consentire ai braccetti di alzarsi il più ...

Evolutasi nel tempo dalfisico e maschio, tutto atletismo e dinamismo, all'attuale manovra ... Milan), una italiana solo nominalmente, americana nel modo di pensare (Juventus), una cinese (),...A me sembra difficile pensare che scelgano uncosì maschio, dai contrasti così decisi'. Per ... È successo nel 2016 durante la sfida frae Napoli, quando Maurizio Sarri si rivolse a Roberto ...

LIVE Sampdoria-Inter 0-0, fine primo tempo al Ferraris Sportitalia

Sampdoria-Inter in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Fanpage.it

Serie A, 22esima giornata: i risultati di tutte le partite di oggi Sky Tg24

Inter Campus, un gioco senza frontiere! Inter - News Ufficiali

Sampdoria-Inter, le azioni dal campo di gioco Il Secolo XIX

Ora arriva anche la risposta di Marotta L’Inter si è fermata di nuovo ... quello relativo la discontinuità di gioco e risultati. Dopo l’1-0 contro il Milan e un derby dominato dall’inizio alla fine, ...The land of make believe è un raffinato gioco di ombre cinesi: i brutti sogni di una bambina che si dissolvono innocui nella luce del giorno. Ci sono un po’ di Cole Porter (“All the tea in China or ...