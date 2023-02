Inter | De Vrij | “Tante occasioni non finalizzate Sfortuna e atteggiamento sbagliato”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Stefan Deha parlato nel post gara di Sampdoria-, terminata in pareggio: “Peccato per lesprecate, per lo scudetto adesso sarà molto difficile recuperare lo svantaggio con il Napoli. Noi purtroppo spesso non riusciamo a vincere partite alla nostra portata. Abbiamo creato delle, senza purtroppo riuscire a finalizzarle.oggi hanno fatto la differenza, sappiamo che in questi situazioni c’è da fare meglio”. Il difensore nerazzurro ha poi continuato: “Alla Champions arriveremo molto carichi, sono quelle le partite che tutta la squadra vuole giocare. Ci prepareremo al meglio con l’obiettivo di passare il turno”. E sul rinnovo: “Stiamo parlando, il rapporto con la società è ottimo e c’è fiducia”. SportFace.

Stankovic(3 - 5 - 2): Onana, Skriniar, De, Acerbi, Darmian (22' st Dumfries) , Barella (22' st Brozovic) , Calhanoglu, Mkhitaryan (44' st Carboni), Gosens (1' st Dimarco), Lukaku (22' st ...Onana 6: Il tacco di Lammers è semplice preda per i suoi guantoni. Skriniar 6: Lammers gli ... De6,5: Pulito, spesso in anticipo sull'avversario. Acerbi 6,5: Da braccetto di sinistra per ...

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della partita contro la Sampdoria, il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha parlato della trattativa che riguarda il suo rinnovo con i nerazzurri. “Il mio ...Ecco come l'ha analizzata Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Potenzialmente c'erano tantissime occasioni per arrivare al tiro, al gol. C'è mancato quello, purtroppo. Bravi a non concedere e ad ...