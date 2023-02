Poi è calato e horestare con due attaccanti e non tre dopo qualche ripartenza della Samp.e Napoli giocheranno la prossima settimana. Europa League, play off per accedere agli ottavi ...... suo antico rivale ai tempi del biennio all'. Parliamo solo di pochi mesi fa ma la ... che per contrastare l'emorragia difensiva haaggiungere un difensore in più nel suo scacchiere. In ...

Inter, il preferito per il post Skriniar è Pavard del Bayern Sportitalia

Inter, Inzaghi: "Non voglio vedere certi comportamenti in campo" Sportitalia

Inter, Skriniar ha preferito non esserci contro l’Atalanta: il retroscena Calcio in Pillole

Inter, c'è un preferito per il colpo in fascia Calciomercato.com

José, il figlio di Amadeus: mascotte di Sanremo, il nome per Mourinho, gioca nell'Inter Corriere della Sera

(MilanLive.it) L’allenatore del Tottenham arriva a San Siro per gli ottavi di finale, dopo l’esperienza passata all’Inter e sembra quasi mandare un messaggio a Inzaghi e Pioli, due mister nel mirino: ...Intervenuto alla TV olandese, Wesley Sneijder, ex giocatore di Ajax ed Inter tra le altre ... Non sono sorpreso, ma me ne pento. Preferirei che il ragazzo facesse notizia in modo diverso. Ha delle ...