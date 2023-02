... che ora sono diventati addirittura 15 per l'inatteso stop dell'contro una Samp capace di ... Nella notte dei grandi sentimenti e delle liti sfacciate (Lukaku -) , i nerazzurri hanno ...L'non sfonda sul campo della Sampdoria: - 15 dal Napoli, vantaggio record: "Lukaku -, che lite", sottolinea il quotidiano meneghino sull'acceso diverbio tra i due nerazzurri. Intervista ...

Inter, Barella e Lukaku: che brutta sceneggiata Corriere dello Sport

Lukaku-Barella, lite in campo durante Sampdoria-Inter Tuttosport

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lukaku-Barella, che lite!" Tutto Napoli

EDICOLA CDS – L’Inter litiga, Napoli a +15: solo 0-0 a Marassi, scintille Lukaku-Barella fcinter1908

Se l’Inter avesse messo in campo le energie che Lukaku e Barella hanno esibito nel loro scontro personale durante la partita, gravissimo e inaccettabile, forse avrebbe portato via la vittoria che le ...L'Inter, in alcuni dei suoi protagonisti, è sembrata però frettolosa e nervosa ed è il caso di Nicolò Barella croce e delizia della squadra nerazzurra. Il centrocampista sardo è sicuramente uno, se ...