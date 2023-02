Insigne e l’addio alla Strega | “Mia moglie aveva le lacrime | via per un motivo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna rinascita calcistica. Robertoè tra i protagonisti del Frosinone che viaggia spedito verso la serie A. L’attaccante partenopeo ha parlato di tanti argomenti in un’intervista rilasciata a Kick Off, compresoal Benevento maturato la scorsa estate. “Quest’estate ho effettuato un piccolo intervento chirurgico, quindi ho saltato buona parte del ritiro con il Benevento e non ero pienamente in condizione. Poi, col passare del tempo, ho iniziato a giocare con più continuità e ne sono venuto fuori”, ha raccontato l’ex giallorosso, “il merito non è però mio, bensì dei miei compagni che in ogni partita mi mettono in condizione di fare delle ottime prestazioni. In questo modo gioco più serenamente e mi esprimo al meglio qualitativamente”. Amara è stata la decisione di lasciare il Sannio. Il passaggio improvviso al ...