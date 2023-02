Incidente lungo la 90bis | due le auto coinvolte FOTO

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) – Ancora unla SS, l’arteria che conduce verso il comune di Paduli, il secondo nel giro di pochi giorni. Due lenel sinistro, all’incrocio che porta sulla Provinciale 38. Immediato l’intervento dei Carabinieri per veicolare il traffico ed effettuare i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’. Forte impatto tra le due, tanto che una si e’ ribaltata fermandosi su un fianco. Tanta paura ma per fortuna non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La vittima è rimasta coinvolta in unavvenuto tra un'auto e un camion . Il veicolo viaggiavala strada regionale 'Francesca' a Monsummano Terme , in provincia di Pistoia, ed ha ...DOPO LA PANDEMIA: IL WEF 2023 DI DAVOS Asimbolo della globalizzazione e dell'ordine ... La guerra in Ucraina resta per Pechino una sorta didi percorso , una grave seccatura nell'agenda ...

Incidente lungo il Raccordo Ra13, tre feriti Il Friuli

Scontro tra due auto: tre feriti a Cattinara TriestePrima

Fvg, incidente sul raccordo autostradale, tre persone ferite Friuli Oggi

Macerata, incidente lungo la provinciale: tre feriti in ospedale Picchio News

Incidente sulla A1 Roma-Napoli: gravissimo un chirurgo dell'ospedale Cardarelli, è stato operato Virgilio Notizie

Altro episodio di incidente stradale tra autovettura e un animale. Lo scontro è avvenuto nella giornata di ieri a Sostegno, una donna del ’73 di Coggiola (residente a Serravalle) ha investito un ...I rappresentanti delle 39 società chiedono un tavolo permanente di osservazione, più controlli e riduzione della velocità ...