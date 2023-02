Incendiano il furgone del commerciante rivale | due arresti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia (SA) hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare personale, disposta dal G.I.P. di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di SCHIAVO Aurelio e IMPEMBO Giuseppe sottoposti entrambi aglidomiciliari. Agli stessi sono stati contestati i reati di danneggiamento e incendio in quanto secondo la prospettazione del GIP avrebbero, all’interno di un cortile privato sito in Battipaglia, dato alle fiamme unristorante adibito alla vendita di panini, di proprietà di un esercente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Oggi cerimonia consegna chiavi di una autobotte Tarvisio, 12 febbraio - "Quello che abbiamo consegnato oggi ai pompieri volontari di Camporosso, in Valcanale, non rappresenta un dono né ...