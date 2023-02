Firenze " La commissione Sanità del Consiglio regionale dellaha espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta di legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione scolastica, anche dopo cinque giorni di assenza. Il presidente ...Dopo unodi due anni dovuto al Covid venerdì 17 febbraio si tornerà a giocare in piazza Santa Croce, a ... Il ricavato della manifestazione andrà all' Associazione Tumori. La manifestazione ...

In Toscana stop al certificato medico per rientrare a scuola dopo 5 giorni. Via libera del Consiglio regionale Orizzonte Scuola

FIRENZE: “STOP SUSSIDI AI FOSSILI” ATTIVISTI DI ULTIMA ... Radio Onda d'Urto

Stop certificato medico per rientrare a scuola dopo 5 giorni Nove da Firenze

Meteo, anticiclone non stop: clima mite e tanto sole, ma anche ... METEO.IT

"Partita dell'Assedio", ex calcianti in piazza Santa Croce per l ... Portalegiovani Firenze

Un film e un'opera d'animazione girate e prodotte in Toscana sono in concorso nella sezione Generation Kplus della kermesse internazionale BERLINO — Il cinema toscano vola al 73° Festival ...Regione Toscana: parere unanime favorevole della commissione Sanità alla legge che semplifica il rientro degli studenti ...