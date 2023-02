In provincia di Bergamo Fontana doppia gli avversari; la città resta amica del centrosinistra

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 febbraio 2023). Il centrodestra vince in Regione Lombardia. Attiliotrionfa, riconfermato Governatore, scavalcando Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti che arrivata terza sul podio dei Presidenti non entra nemmeno in consiglio regionale: la legge elettorale della Lombardia, infatti, prevede un posto in consiglio solo per il secondo arrivato e Moratti non ha inserito il suo nome in lista. Senza dimenticare, poi, che la sua civica, insieme ad Azione e Italia Viva non supera il 10%. Una tornata elettorale, quella andata in scena il 12 e il 13 febbraio, che ha riservato, come sempre accade, gioie e dolori, vinti e sconfitti, ma anche amare sorprese. Non è una sorpresa a dire il vero la sconfitta di Piefrancesco Majorino e della coalizione dicol Movimento 5 Stelle, coalizione creata a distanza ravvicinata dal voto. Non ...