In nuovo Consiglio Lombardia 34 i confermati e 46 i volti nuovi

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sono 34 i consiglieri regionali uscenti rinella dodicesima legislatura delregionale della, a fronte di un significativo rinnovamento che vede approdare sui banchi del Pirellone 46. Tra gli eletti, il più anziano per età è Vittorio Feltri, 80 anni il prossimo mese di giugno, eletto a Milano nelle fila di Fratelli d`Italia e che presiederà la prima seduta della nuova legislatura. Il più giovane è sempre espressione di Fratelli d`Italia: Michele Schiavi, sindaco di Onore in Valle Seriana (BG), che compirà 24 anni il prossimo 24 febbraio. L`età media degli eletti è di poco superiore ai 48 anni.Il più votato è il sindaco di Brescia Emilio Del Bono che conquista 35.761 preferenze nella circoscrizione bresciana del Partito Democratico: per la maggioranza, il ...