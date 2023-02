In Lombardia Fdi punta a 8 assessorati “pesanti” e vicepresidenza

(Di martedì 14 febbraio 2023) Otto", laa Romano La Russa e la presidenza del Consiglio regionale. Sono queste le richieste di Fratelli d'Italia dopo le elezioni regionali in, che hanno visto il partito di Giorgia Meloni affermarsi come prima forza del centrodestra, con il 25,18%. Non è forse il terremoto che molti si aspettavano, ma sicuramente un ribaltamento nei rapporti di forza nella coalizione che governa la Regione da 28 anni, della quale il presidente rieletto, Attilio Fontana, non potrà non tenere conto. D'altra parte, osservano in Fdi, i loro numeri di oggi sono poco distanti da quelli della Lega di ieri (32%) e tali dovrebbero essere anche quelli dei posti assegnati."Questa settimana non ci sono per nessuno, da settimana ventura inizierò a parlare con gli alleati, poi penso che nel giro di ...

... confermata oggi nella trasmissione sulle elezioni del TgR. Ma a stoppare l'esponente leghista come candidato del centrodestra è Daniela Santanchè, coordinatrice regionale di. "Si ...Uno strapotere di, invece, sarebbe stato un problema in più, anche per il premier. Il ... I dem sono sopra al 20% ine nel Lazio, Majorino a Milano avrebbe vinto, idem D'Amato nei Municipi ...

Regionali: in Lombardia FdI primo, Lega regge. M5s non basta a Pd Agenzia ANSA

Regionali Lombardia, gli eletti: in FdI passano Feltri e Valcepina, Del Bono (Pd) fa il record di preferenze Il Fatto Quotidiano

Le proiezioni dei partiti per le Regionali: in Lombardia FdI al 25,6% e Pd al 20,8%, nel Lazio al 31,5 e 20,9 Corriere della Sera

In Lombardia FdI supera la Lega, la festa mesta di Gemonio: "È iniziato il declino di Salvini" La Repubblica

Nella regione Lombardia tra coloro che hanno diritto al voto si sono recati alle urne solo il 41,7%, quasi 30 punti in meno rispetto alle elezioni regionali del 2018. In maniera sincronica anche nel ...Attilio Fontana in Lombardia ha ottenuto cinque punti percentuali in più ... entrata a Palazzo Pirelli nelle fila del Pd e passata poi in Fdi, con una sosta in Italia viva. A Mantova il partito di ...