Illumina l’inverno ed è innegabilmente chic | soprattutto accostato ad accessori lady-like

Leggi su amica

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sarà che viene naturale associarlo alla neve oppure per la sua luminosità. Sta di fatto che un total look bianco in inverno è sempre una scelta super azzeccata. Come una pagina tutta da scrivere, questo colore rappresenta da sempre un nuovo inizio, così come è simbolo di purezza e libertà. Naturale quindi che venga voglia di indossarlo in una stagione in cui si è costrette a vestirsi pensanti da capo a piedi e in cui il meteo sia spesso grigio. I suoi effetti benefici sull’umore sono evidenti. Ma non solo. La sua innata eleganza è un altro punto di forza che non va sottovalutato. Alle scorse sfilate parigine, Candela Pelizza ha sfoggiato un look total white con. Contrasti di texture e ...