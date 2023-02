Il voto regionale rafforza Meloni FdI va benissimo | reggono Lega e FI

- 'Il risultato delle urne consolida il centrodestra e rafforza il governo' commenta la premier il giorno dopo la schiacciante vittoria alle regionali di Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana eletti ...... il deputato Nino Minardo, segretariodella Lega, e il deputatoGiorgio Assenza, capogruppo FdI all'Ars. "Abbiamo fatto un ragionamento sulle città che andranno al...

Regionali Lazio: aspettando gli eletti, ecco come potrebbe essere il nuovo consiglio RomaToday

Elezioni in Lombardia, l'effetto Covid non funziona più. Fuori i volti noti della pandemia: Pregliasco, Usuelli e Gallera Open

Gli esclusi eccellenti del voto in Lombardia AGI - Agenzia Italia

Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con oltre il 50% dei voti RaiNews

Regionali: affluenza ore 12 all'8,56%, in forte calo. Meloni: andate a votare - Politica Agenzia ANSA

“E direi che l'affluenza bassa sia dovuta al fatto che si è votato a settembre, quindi i giochi erano già stati fatti e l'elezione regionale diventa quasi un appendice” spiega il direttore editoriale ...AGI - Nel day after delle elezioni regionali che hanno visto il centrodestra vincere ... raccomanda prudenza e rispetto per l'esito del voto: "Non facciamo come Calenda che dà la colpa agli elettori.