Il Tottenham esplora regolarmente il prodigio di 19 anni prima del trasferimento estivo

(Di martedì 14 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, ilHotspur sta tenendo d’occhio il centrocampista del Bristol City Alex Scott. Secondo un rapporto di Football Insider, il club londinese sta attualmente osservandoil centrocampista 19ennedi una potenziale mossa alla fine della stagione. Il rapporto afferma inoltre che ilha recentemente inviato uno scout senior per governare Scott durante la vittoria della sua squadra contro il Norwich City sabato. Scott è molto apprezzato in Inghilterra e ha un grande futuro davanti a sé. Il centrocampista 19enne ha tutti gli attributi per diventare un giocatore di qualità della Premier League in futuro e un potenziale passaggio alpotrebbe essere un’opzione entusiasmante per lui. Il 19enne è stato un ...