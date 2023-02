(Di martedì 14 febbraio 2023) Con il primo test invernale appena conclusosi è tempo di tracciare un primo bilancio di quello che la pista di Sepang ha lasciato in dote, dando una prima visione generale a quelli che potranno essere ...

Tra i fattori che risaltano al termine del test c'è sicuramente la prestazione offerta dai piloti delVR46 , sempre più una certezza nelle zone alte della classifica, ormai con costanza. ...La Ducati delVR46 ha fermato il cronometro sull'1'57'889, quella ufficiale del campione del mondo ha chiuso con appena 80 millesimi di ritardo. Come era accaduto già sabato, la sessione ...

Il Team Mooney VR46 è una certezza, Luca Marini fa sul serio Motosprint.it

MotoGP, Mooney VR46 scherza: “Che giorno preferite per la presentazione” Motosprint.it

Tanti auguri, Valentino: in edicola il libro su Rossi! Motosprint.it

Uccio non nasconde le ambizioni del Mooney VR46 Racing Team Sportal

Buon compleanno Manuel Poggiali, il pilota e calciatore Motosprint.it

Il 24enne riminese ha chiuso in testa il day-1 mentre il fratello di Valentino Rossi si è preso il miglior tempo della tre giorni di test ..."Per me è molto pericoloso guidare con una pressione dell'aria molto alta - sono le parole del Team Mooney VR46 riportate da 'Speedweek' -. 0,02 bar possono già causare problemi. Sarà importante ...