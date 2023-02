Il sorriso di Delia Duran è smagliante | i fan | però | guardano altrove

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 14 febbraio 2023) In questa foto si nota quantosia una donna, allo stesso tempo, bella e affascinante; impossibile, per i fan, non ammirarla. E’ chiaro che se parliamo dici viene in mente il Grande Fratello Vip; lei, infatti, è stata una concorrente della sesta edizione del reality di Canale cinque. Proprio grazie alla casa più spiata d’Italia si è visto quanto questa donna abbia una bellezza travolgente e un fascino a dir poco unico. InstagramSe vogliamo ammirare la bellezza e il fascino dici resta una cosa da fare: andare sul suo profilo Instagram. Sul noto social, infatti, l’ex gieffina posta storie e post con buona frequenza; ciò che sorprende è il numero di follower., da questo punto di vista, non ha ancora ...