Il sindaco Nardella | 'Il Franchi sarà al top in Europa Ecco dove giocherà la Fiorentina durante i lavori'

E' questo il parere di Dariodi Firenze e coordinatore della mozione Bonaccini, intervenuto a Lady Radio. La sconfitta nelle elezioni regionali in Lazio ed in Lombardia "è l'ultimo ...Per Giacometto il problema dei costi , sollevato sia dal presidente di Anci Antonio Decaro che daldi Firenze Dario, sarebbe in realtà un falso problema : ' Le Province hanno sempre ...

Zeffirelli, 100 anni. Nardella (sindaco Firenze): “Artista ... ANCI

MET - Firenze intitola a Zeffirelli il belvedere del piazzale ... MET - Provincia di Firenze

Intitolato a Franco Zeffirelli il belvedere di Piazzale Michelangelo a ... Finestre sull'Arte

Nardella: “Dal prossimo anno scolastico lavoreremo per far utilizzare gratuitamente la tramvia per gli studenti” Controradio

Multiutility, sulla questione il sindaco Nardella fa il punto in consiglio comunale La Repubblica Firenze.it

All'indomani dell'incontro con l'alta dirigenza della Fiorentina per trattare i temi legati alla ristrutturazione dello stadio Franchi, il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Lady Radio ...La Nazione fa il punto sull'incontro avvenuto ieri tra il sindaco Dario Nardella, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ed il Dg Joe Barone: all'ordine del giorno ovviamente il tema stadio, -A ...