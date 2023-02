Il segretario del Pd Davide Casati è il candidato più votato in Bergamasca

(Di martedì 14 febbraio 2023) Bergamo. Il suo partito non ha vinto, ma lui sì., sindaco di Scanzorosciate eprovinciale del Partito Democratico ha sfondato quota 14mila preferenze ed è il piùtra tutti i candidati bergamaschi che hanno partecipato alle elezioni regionali. Una grande soddisfazione personale che non corre sulla stessa linea d’onda di quella del suo partito, il PD, che in città ha tenuto, ma in provincia si è arreso alla metà dei votanti del centrodestra. Un risultato storico, soprattutto se si tiene conto anche della pochezza dei cittadini che sono andati a votare, con un’affluenza mai così bassa. “Nell’amarezza del dato complessivo – ha commentatodopo il risultato – devo dire che sono davvero felice per come sono andate le elezioni. Entrare come consigliere e con un consenso ...

I palloni e gli Ufo sono strumenti della nuova sfida per il controlloNear Space . Ovvero lo ... Secondo ilgenerale della Nato Jens Stoltenberg il pallone rientra in un modello: " La ......Pompeo fa i complimenti a Sara Battisti per la sua rielezione ed al suo allenatore Francesco De Angelis e pure alprovinciale Luca Fantini per non avere minimamente citato l'altra metà...

Non ha aiuto di certo lo svolgimento del congresso per la scelta del prossimo segretario del Partito Democratico. La sfida interna tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein non ha agevolato la chiarezza ...La presidente moldava, Maia Sandu, è tornata a denunciare la preparazione di un colpo di mano delle forze filorusse nel paese. Molte cose che questa guerra sta mettendo in mostra sono difficili da cap ...