Nelle scorse ore duesono state tratte in salvo nella provincia sud - orientale turca di ... Il doppioche ha dell'incredibile è avvenuto a Jindayris, nella Siria nord occidentale. ...In queste immagini il salvataggiodopo giorni di maltempo da parte del team di Medici SenzaFrontiere (MSF) a bordo della nave Geo Barents di 48, tracui 9 minori, che viaggiavano su una barca di legno. L'imbarcazione è stata avvistata dal ponte della Geo Barents,tutti sono stati portati in salvo. Il soccorso è avvenuto in acque ...

Il salvataggio di 48 persone in mare da parte di Geo Barents - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

A Geo Barents assegnato porto di Ancona, a 5 giorni di navigazione ... Fanpage.it

Sisma: quasi 41mila i morti in Turchia e Siria. Un uomo estratto dalle macerie dopo 177 ore - Guterres: Damasco ha accettato di aprire valichi - Guterres: Damasco ha accettato di aprire valichi RaiNews

Tavolo asilo e immigrazione: “Il decreto legge 1/2023 non va ... Amnesty International

L'ONU SUL CAMPO IN TURCHIA E IN SIRIA Nazioni Unite

Lo rende noto la tv di Stato turca Trt mostrando le immagini dell’operazione di salvataggio. Erdogan: “8mila persone estratte vive dalle macerie” I soccorritori hanno estratto oltre 8mila persone vive ...Due persone, tra cui un ragazzo di 18 anni ... In Siria, dopo aver annunciato la fine delle loro operazioni di ricerca e salvataggio, il gruppo "White Helmets" ieri ha dichiarato un periodo di lutto ...