Il richiamo del dirupo | romanzo d’esordio di Micol Mei

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ne “Ildel” Mìcol Mei racconta e ricostruisce le vicende e la storia di un edifico a picco sul mare Titolo: IldelAutrice: Mìcol MeiEditore: Miraggi Edizioni Ildel(Miraggi Edizioni), meritevole esordio dell’autrice Mìcol Mei, ricostruisce le vicende e la storia che hanno condotto al crollo del “Pallido rifugio”. Ma che cos’è il Pallido Rifugio? Un edificio vittoriano, a picco sul mare, edificato per volontà di un bizzarro proprietario, Felice Hernandez. È Felice Hernandez a decidere di offrire il soggiorno presso la residenza a quattro singolari personaggi che inoltreranno via posta le proprie motivazioni per soggiornarvi. L’offerta di Hernandez è singolare e un poco anti-sonante. Per quanto non venga richiesto nessun ...