Il Porto perde due titolari a -7 dall’Inter | si parla di microlesione! A rischio

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ilcontinua a vincere ingallo, ma deve fare i conti anche con la lunga lista infortunati. Bollettino medico non positivo per duedi Conceicao. Ala gara contro l’Inter tra una settimana a San Siro INFERMERIA PIENA ? Inarrestabile ildi Sergio Conceicao, che nonuna partita dal 21 ottobre (in casa contro il Benfica) ed è reduce da ben nove vittorie consecutive tra campionato e coppe. Praticamente infallibile. I prossimi avversari dell’Inter nell’andata degli ottavi di finale di Champions League devono però fare i conti con la lunga lista infortuni. Sono ben otto i giocatori in cura: Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron, Evanilson, Matheus Uribe e Galeno. Proprio Uribe e Galeno sono gli ultimi nuovi ingressi nell’infermeria Dragoes. Due ...