Il Pd tiene a Milano ma perde quota a Roma | l' effetto Sala-Gualtieri sulle regionali

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 14 febbraio 2023) Asfonda il centrodestra: nella Capitale, Francesco Rocca ha ottenuto il 45 per cento delle preferenze, contro il 39 per cento di Alessio D'Amato, sostenuto dal Pd e dal Terzo polo. Nel voto ai partiti, Fratelli d'Italia ha staccato di undici punti il Pd (33 per cento contro 22), mentre il Movimento 5 stelle si ferma al 9 per cento. Un risultato che ha inevitabilmente dei riverberi sul mandato del sindaco di, Roberto: a poco più di un anno dalla vittoria alle Comunali, il consenso del centrosinistra nella capitale dà forti segnali di cedimento. In questo senso, va però considerato chevenne eletto a suo tempo senza il sostegno di Renzi e Calenda (quest'ultimo fu anzi uno dei candidati a sindaco), mentre per ledi ieri i dem e il Terzo polo erano riusciti a ...